Mehmetçik yağmur çamur kar demeden vatan nöbetinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kış aylarının zorlu şartlarında da hız kesmeden devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, bölgedeki yoğun kar yağışına ve eksi derecedeki soğuğa rağmen teröristleri tek tek etkisiz hale getirmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuk ve kar yağışı altında Mehmetçik nöbetini sürdürüyor.