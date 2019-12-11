11 Aralık 2019 Çarşamba 08:41:38 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:34:02
Mehmetçik yağmur çamur kar demeden vatan nöbetinde
Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, Türk askeri zorlu şartlara rağmen görevini yerine getiriyor. Mehmetçik gösterdiği büyük kararlılık ile teröristlerin gözünü korkutuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kış aylarının zorlu şartlarında da hız kesmeden devam ediyor.
PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, bölgedeki yoğun kar yağışına ve eksi derecedeki soğuğa rağmen teröristleri tek tek etkisiz hale getirmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuk ve kar yağışı altında Mehmetçik nöbetini sürdürüyor.
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