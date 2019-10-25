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25 Ekim 2019 Cuma 15:26:01 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 15:26:42

"Mehmetçik teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde kahraman Mehmetçiğin teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazdığı, onun koruduğu sınırlarda, yalnızca Türkiye'nin değil, bütün insanlığın kaderinin "hercümerç"ten kurtulduğu vurgulandı.

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Dualarımız Mehmetçiğimiz için" konulu cuma hutbesi okundu. 

Kahraman Mehmetçiğin cepheden cepheye koşarken vatan sevgisini daima en önde tuttuğu vurgusunun yer aldığı hutbede, Hazreti Muhammed'in "Allah, sadece kendi yolunda cihad etmek ve kelimeitevhidi doğrulamak üzere sefere çıkan kimseyi cennete sokmaya veya çıktığı evine sevap ve ganimet ile döndürmeye kefil olmuştur." diye buyurduğu anımsatıldı.

Hutbede, Mehmetçiğin de bu muştuyla yürüdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mevsimlerden en çok baharı, aylardan en ziyade ağustosu severdi ama şu ekim günlerinde de yürüdü. Terörden bunalanlara barış, huzuru kaçırılanlara huzur, yüreği tutuşanlara serinlik dağıtmak üzere… 'Barış Pınarı' dedi yürüyüşünün adına. Yanında da arkadaşları, eşten dosttan tanışları, kardeşleri… Kimimizin evladı, kimimizin kardeşi… Bizim çocuklarımız, hepimizin ciğerpareleri…

Aziz müminler! Mehmetçik, geceleri gündüze, gündüzleri geceye sığdırmak için zamanı ve mekanı unutmuş koşuyor…Mehmetçik, teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazıyor. Onun koruduğu sınırlarımızda, yalnızca ülkemizin değil, bütün insanlığın kaderi hercümerçten kurtuluyor."

"Hainlerin oyunları bozulacak, hileleri başlarına dolanacak"

"Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz." buyrulan Kur'an-ı Kerim'in de barış yolunda kahraman Türk ordusuna umut olduğu aktarılan hutbede, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar." ayetine atıfta bulunuldu.

Hutbede, "Hiç şüpheniz olmasın ki, Cenabıhakk'ın yardımıyla, hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Mehmetçik siperleri tuttukça, bütün düşmanlarımızın da, onların içimize saldıkları zavallıların da hayalleri hakikatlerimize; tuzakları imanımıza çarpacak, kışkırttıkları terör selinin içinde kendileri boğulacaktır. Ordumuz barış uğruna ilerledikçe, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde masumlar, kadınlar, çocuklar güven ve huzura kavuşacaktır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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