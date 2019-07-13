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13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:13:58 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:17:22

Mehmet Şevket Eygi, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından Mehmet Şevket Eygi vefat etti. Eygi’nin cenazesi Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

Gazeteci Yazar Mehmet Şevket Eygi bir süredir kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Mehmet Şevket Eygi'nin cenaze namazı yarın ikindi namazında İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak.

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