'Mehmet değilmiş okeye devam'

Antalya Muratpaşa’da, tüm çabalarına rağmen eşini boşanmaktan vazgeçiremeyen adam, yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BALKONDAN GİRDİLER

Balkondan eve giren ekipler, ipten indirdikleri adamı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Bu sırada, yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri, merakla olay yerine geldi.

KAPIYI AÇIP BAKTILAR

Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalle sakinleri, ambulansın kapısını açıp içerdekinin başkası olduğunu anlayınca, ‘Mehmet değilmiş’ diyerek kahvehaneye döndü.