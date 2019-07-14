Bu yöntem Mehmet dedeyi 20 yıldır yanıltmadı: Gösterdiği yerden su çıkıyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Açık, eline aldığı bakır tel, dut veya nar ağaçlarının dallarından su yerlerini tespit ediyor. Açık, 20 yıldır elindeki aletlerle susuz köyleri suyla buluşturmaya devam ediyor.

Gercüş içesine bağlı Yassıca köyünde ikamet eden Açık, yaklaşık 20 yıl önce su aramak için eline bakır tel, nar veya dut ağacının dallarını alıp kendini ovalara vurdu. Açık, ilginç yöntem sayesinde şimdiye kadar yüzlerce alanda su tespit edilmesini sağladı. ‘Buralarda su yok boşuna yorulma’ söylemlerini kulak arkası eden Açık, 20 yıldır bölgenin en ücra noktalarında su aramaya devam ediyor.

“Çubuklar beni yönlendiriyor”

İlginç su tespiti ile ilgili konuşan Mehmet Ali Açık, akımın elektrik gibi ellerinden geçtiğini ve bunu hissedebildiğini söyledi. Elindeki aletlerle suyun nereden geldiğini ve nerede olduğunu tespit ettiğini kaydeden Açık, “Su benim iki çubuğun nereden geldiğini takip ediyor ve beni yönlendiriyor. Suyun hangi noktandan geldiğini bile tespit edebiliyorum. Allah'ıma dua etmişim bu konuda kimseden ücret almıyorum, bunu hayrıma yapıyorum. Su kaynağını bularak vatandaşları suya kavuşturdum. Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 yer gösterdim ve su çıktı. Bize yakın olan il ve civar köylerde binlerce kuyu açılmasını sağladım” dedi.

“Gösterdiği noktadan su çıkıyor”

Yassıca Köyü Muhtarı Hasan Biçen ise Mehmet Ali Açık’ın bundan yaklaşık 20 yıl önce su aramaya merak saldığını söyledi. Biçen, "Daha doğrusu kaynaklara merak sardı, özellikle de suya tabii. Bizim köyümüzün içme suyu olmadığından dolayı baya kuraklıktı o yıllarda su aramaya başladı çubuklarla. Bakır tel, nar ve dut çubukları ile aramaya başladı arama sonucunda birkaç nokta tespit etti ve tespit edilen yerlere sondaj vurduk, söylediği miktar bile doğru çıktı. Hem suyun derinliğini hem de suyun ne kadar olduğunu tespit edebiliyor ve bunlar denemelerimizde bile doğru çıkıyor. Açık, ondan sonrada civar köylerde başladı su aramaya. Her gösterdiği yerde su çıkmaya başladı. Daha sonra Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt bizim bu Güneydoğu illerinden gelip onu suyun tespiti için götürdü ve binlerce kuyu çıkardı. Allah razı olsun kendisinden” diye konuştu.

Bu işi tamamen ücretsiz yapıyor

Verdiği söz nedeni ile bu işi ücretsiz yaptığını belirten Biçen, “Allah ondan razı olsun. Bu işi para karşılığında yapmıyor, ücretsiz olarak hayrına yapıyor” şeklinde konuştu.

Köylülerden Hüsnü Özdemir de Açık’ın yaklaşık 20 senedir bu civarlarda su aradığını söyledi. İlçe köy ve merkezlerin Açık sayesinde suya kavuştuğunu ifade eden Özdemir, bu hayırlı işi nedeni ile kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

İHA