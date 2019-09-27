Mega panik

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Düzce, Bilecik'te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Kağıthane'de yan yatan bir bina tahliye edildi. Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüp'te bazı binalarda hasar oluştu.

TELEFONLAR KESİLDİ

İstanbul’da vatandaşlar sokağa döküldü. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Panikle kendini dışarı atan vatandaşlar, yakınlarına ulaşmak için hemen telefonlarına sarıldı. Ancak telefon hatları kesildi. Vatandaşlar uzun süre yakınlarına ulaşamadı. Depremin ardından ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı geçici olarak tatil edildi. Deprem sonrası veliler çocuklarını almak için okullara akın etti. Velilerini karşılarında gören çocuklardan bazıları gözyaşlarına boğuldu. Depremin yoğun hissedildiği Bursa, Yalova ve Kocaeli’de de eğitime ara verildi.

DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi. İstanbul’da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları bir süre hastane bahçesinde bekledi.

28 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nde (AFAD) yapılan değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada.”Hastanelerde 28 kişiye müdahale edildi ve bunlardan 26’sı taburcu edilip gönderildi. Kırıklar nedeniyle 2 yaralımızın tedavisi sürüyor” dedi. Oktay şöyle devam etti: “Altyapı, güvenlik ve enerji alanlarına baktığımızda burada bir sorun yok. Yine bu vesileyle vatandaşlarımıza ifade edelim. Barınma ihtiyacı veya herhangi bir sebepten dolayı valiliğimize ve AFAD başkanlığımıza ulaşabilirler.”

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ’

Okullarda yapılan denetimler sonucunda ‘tatil’ gerektiren bir bulguya rastlanılmadığını ifade eden Oktay “Öğrencilerimizi okula bekliyoruz.. İstanbul halkımıza ve tüm Türkiye'deki bireylerimize kendi evinizi, kendi yuvanızı, kendi okulunuzu, kendi sınıfınızı, kendi yurdunuzu, kendi kamu binanızı, kendi çalıştığınız yeri afete hazır mıyım? Sorusunun cevabı 'evet' olana kadar çalışmaya, hazırlamaya devam edin” diye konuştu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şiddetli depremde Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı

ACİL TOPLANMA MERKEZİNİZİ ÖĞRENİN

Yaşanan telaş sonrasında vatandaşlar, İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, herhangi bir afet durumunda güvenli şekilde toplanabileceği alanları, E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilirler.

AFAD VE AKOM TEYAKKUZA GEÇTİ

Şiddetli deprem sonrası en büyüğü 4,4 olan 39 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD ve AKOM teyakkuza geçti. İstanbul Valiliği, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

20 YILDIR BÖYLESİ YAŞANMADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden depremle ilgili yapılan açıklamada, bölgede son 20 yılda buna benzer bir hareketlilik yaşanmadığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Doğru, “4.7’lik depremden beri alışılagelmiş ana şok - artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam eden depremler sonrasında böyle bir şey yaşadık. İkinci nokta, son 20 yıldır bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmamız gerekiyor” dedi.

EGE'Yİ DE SALLADI

Deprem, İstanbul’un yanı sıra tüm Marmara'da da yoğun olarak hissedildi. Başta Tekirdağ kent merkeziyle Çorlu, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi, deprem sırasında yoğun olarak sallandı. Deprem, İstanbul’a komşu olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de de hissedildi.

Şili-Arjantin sınırında 6,1

Bu arada Güney Amerika'da Şili-Arjantin sınırında dün gece 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD UYARDI ARTÇILAR SÜRECEK

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depremin Kuzey Anadolu fayında meydana geldiğini, 4,5 ila 4,6 büyüklüğünde artçılar beklediklerini belirterek ‘’Hasarlı binalara girmeyin” uyarısı yaptı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaptığı açıklamada çatlakların oluştuğu binalardaki vatandaşların evlerini terk etmesi gerektiğini söyledi.

172 BİNA İÇİN ÇATLAK İHBARI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Hasar tespit kurumumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsiyle birlikte bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar” dedi. Şirinevler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı. Balat'ta depremden etkilenen 3 bina kontrollü olarak yıkıldı. Kağıthane'de çatlakların oluştuğu bina yanındaki binaya yaslandı. Her iki bina boşaltılarak mühürlendi. Esenyurt’ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.

HAVADA YAKALANDILAR

Deprem, kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Depremden hemen sonra bir yolcu uçağı pas geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri pas geçmeleri uyarısında bulundu. Pisti pas geçen uçaklar daha sonra havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Sarsıntı nedeniyle mesaileri erken sonlanan çalışanlarla, okulları tatil edilen öğrenciler evlerine gitmek için yola çıkınca kentte trafik durma noktasına geldi. E-5 ve TEM otoyollarında sürücüler, birbirlerine yol vermekte güçlük çekerken, ambulansların geçişi deprem sonrası trafiğe dökülen araçlar nedeniyle kapandı.