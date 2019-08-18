Başkanvekilinden İmamoğlu itirafı: Ben de ulaşamadım

Meteorolojinin günler öncesinden şiddetli yağmur uyarısı yaptığı İstanbul, dün sele teslim oldu. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü’ndeki yeraltı çarşısını su bastı. Üsküdar’da yol çöktü. Unkapanı’nda bir kişi su birikintisinde boğuldu.

Kentte dün öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanak Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih’te metrekareye 114 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye’ye ortalama 30-40 kg yağış düştü. Eminönü yeraltı çarşısını su basınca vatandaşlar yolun karşısına geçmek için duvarları aşmak zorunda kaldı.

YOLLARDA MAHSUR KALDILAR

Yollar göle döndü, birçok noktada sürücüler mahsur kaldı. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Birçok bölgede trafik kilitlendi. Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Eminönü altgeçidi, Kapalıçarşı ve Karaköy'de bazı işyerlerini su bastı. Eminönü alt geçitteki çarşıda esnafın ürünleri sular altında kaldı. Büyük maddi zarar uğrayan esnaf bir yandan mallarını kurtarmaya çalışırken Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı. Üsküdar Sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Yenibosna Çobançeşme'de de yağışın ardında yol çöktü. Bir otomobil oluşan çukura düştü. Sağanak bir de can aldı. Su baskınının yaşandığı Unkapanı altgeçidinde tahliye çalışması yapan ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu.

SEFERLER YAPILAMADI

Cesedi bulunan kişinin, boğularak öldüğü belirtildi. Şiddetli sağanak nedeniyle ulaşım şehir içi ulaşım da aksadı. Hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri, tüm vapur seferleriyle, bazı metro seferleri bir süre yapılamadı. Ataşehir'de aşırı yağmur yağışından tıkanan kanalizasyon borusun patlaması sonucu pazarı lağım kokusu sardı. Pazardaki vatandaşlar isyan ederek yetkililere tepki gösterdi.

KAHRAMAN DALGIÇLAR

Yenikapı'dan Bakırköy'e gitmek isterken Şehit Vefa Karakurdu Altgeçidinde mahsur kalanların yardımına 2 dalgıç koştu. Tesadüfen dalıştan dönen Fibay Korkmaz’la Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan 2 kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Araçlar da su tahliyesinin ardından kurtarıldı.