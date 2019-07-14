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14 Temmuz 2019 Pazar 14:24:43 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:25:53

Medineyi kurtaran komutan kimdir? KPSS 2019 lisans sorusu oldu!

Medineyi kurtaran komutan kimdir? KPSS 2019 lisans sorusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumundan çıkan adaylar sınav sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya başladılar. Sınav sonucunu merak eden adaylar 'Medineyi kurtaran komutan kimdir?' sorusunu hakkında araştırma yapmaya başladılar. İşte KPSS 2019 lisans sorusunun yanıtı sizlerle...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak. KPSS'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar internet üzerinden sınav soru ve yanıtlarını araştırmaya başladılar. Medineyi kurtaran komutan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KPSS 2019 lisans sorusunun yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor.. 

MEDİNEYİ KURTARAN KOMUTAN KİMDİR? 
2019 KPSS Genel Kültür sınavında sorulan Medine'yi kurtaran komutan kimdir? sorusunun doğru cevabı Fahrettin Paşa'dır. 

FAHRETTİN PAŞA KİMDİR?


Asıl adı Ömer olan Fahreddin Paşa Rusçuk'ta doğdu. Soyadı kanunundan sonra Türkkan soyadını aldı. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer Fahreddin 1888'de Harp Okulu'nu, 1891'- de Erkan-ı Harbiye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı.

Balkan Savaşı sırasında Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında rol oynadı. Osmanlı Devleti 1914'te ı. Dünya Savaşı'na girdiği vakit miralay rütbesiyle Dördüncü Ordu 'ya bağlı 12. Kolordu kumandanı olarak Musul'da bulunduruyordu. 2S Kasım 1914'te mirlivalığa terfi ettirildi. 26 Ocak 1915'te 12. Kolordu'daki vazifesine ilaveten Dördüncü Ordu kumandan vekilliğine getirildi. Burada bir yandan tehcire tabi tutulan Ermeniler'i yerleştirirken bir yandan da Urfa, Zeytun, Haçin, Musadağı Ermeni ayaklanmalarını bastırdı.

Bu sırada İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahreddin Paşa Dördüncü Ordu kumandanı Cemal Paşa tarafından 28 Mayıs 1916’da Medine'ye gönderildi. 31 Mayıs’ta Medine’ye ulaşan Fahreddin Paşa, Şerif Hüseyin'in birkaç gün içinde isyan edeceğini Cemal Paşa 'ya bildirdi. Şerif Hüseyin ve dört oğlu, 3 Haziran 1916'da Medine çevresindeki demiryolunu ve telgraf hatlarını tahrip ederek isyanı başlattı. 5- 6 Haziran gecesi Medine karakollarına saldırdılarsa da Fahreddin Paşa'nın aldığı tedbirler sayesinde başarısız olarak geri çekildiler.

İngilizler'in desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı, kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafaası ile büyük takdir topladı.

Medine'nin etrafı isyancıların eline geçmeye başlayınca İstanbul Hükümetinin Medine'nin boşaltılması talebeni Fahreddin Paşa 'Peygamberin kabrinin bulunduğu Medine'deki Türk Bayrağını kendi elimle indiremem' diyerek kabul etmedi. Herhangi bir yağma ihtimaline karşı da tedbir olarak, Medine'deki 30 parça Kutsal Emaneti 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi.

Bir süre sonra etrafı tamamen kuşatılan Medine’de Türk orduları kuzeye doğru geri çekilmeye başladı. Etrafındaki Türk birlikleriyle irtibatı tamamen kesilen Fahreddin Paşa ise şehri savunmaya devam etti.

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