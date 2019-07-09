Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor

Mecidiyeköy’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Binada bulunan insanlar tahliye edilirken, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Mecidiyeköy, Gülbahar Mahallesi’nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

DHA

