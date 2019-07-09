09 Temmuz 2019 Salı 18:57:58 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 19:34:20
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor
Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Mecidiyeköy’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Binada bulunan insanlar tahliye edilirken, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Mecidiyeköy, Gülbahar Mahallesi’nde 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
DHA
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- Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor
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