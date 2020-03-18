MEB'e Kahramanmaraş'tan 'dondurmalı' destek

Bakan Selçuk, dün Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN DONDURMA SÖZÜ

Ziya Selçuk'un paylaşımına yanıt veren AK Parti'li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilere dondurma sözü verdi.

Güngör yaptığı paylaşımda, ''O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sn. Bakanım, 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş Dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden.'' ifadelerini kullandı.