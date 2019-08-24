24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:39:46 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40:41
MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
(AA)
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