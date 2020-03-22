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22 Mart 2020 Pazar 12:24:42 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:26:23

MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini bildirdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı maske üretimi kapasitesini artıran MEB, 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için yatırımlarını yapmıştı.

İlk maskeler üretilmeye başlandı ve kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi. Bakanlık, cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50'ye çıkarttı. Bu kapsamda MEB, ayda 2 milyon maske üretimi yapmayı hedefliyor.

Cerrahi maske üreten okullara özel eğitim meslek okulları da katıldı. Bu kapsamda İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti.

Seçilen okullardan her gün güzel haberler geldiğini aktaran Özer, "Deneme üretimleri tamamlandı. Kısa sürede ilk maskeler üretildi. İhtiyaçları karşılayabilmek için üretim yapan meslek lisesi sayımızı 50'ye çıkarttık. Üç özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dahil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık 2 milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız." diye konuştu.

Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenlerinin "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesini yıllardan beri başarılı bir şekilde yürüttüğünü aktardı.

Bu proje kapsamında hem öğrencilerin eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve başkalarının dertleriyle dertlenme bilinci kazandığını hem de sundukları hizmetlerle topluma faydalı bireyler olmanın mutluğunu yaşadığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, bu projenin içeriğini Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle değiştirdik ve üretilen cerrahi maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı aldık. Bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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