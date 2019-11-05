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05 Kasım 2019 Salı 12:58:19 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 12:58:58

Mavi kategorideki teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hakkari'de iki kişinin PKK'lı teröristlerce kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse hakkında ayrı bir iddianame hazırlandı.

Hakkari'de iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride yer alan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Köse hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçu bakımından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, Köse'nin aynı mahkemede "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından yargılandığı dava dosyasıyla birleştirildi.

İddianamede, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Köse'nin, A.E. ve M.E'nin terör örgütü adına kaçırılmasını sağladığı ve bu kişilerin alıkonulmasına neden olduğu belirtildi.

Müştekiler tarafından teşhis edilen Köse'nin "Nemrut" kod adını kullandığı ve sözde Ore bölgesi sorumlusu olduğu bildirilen iddianamede, sanığın, terör örgütü içinde kişileri kaçırma, alıkoyma olaylarında etkin rol üstlendiği ve bu kapsamdaki eylemlerde yer aldığı aktarıldı.

Köse'nin müştekilere yönelik gerçekleştirdiği eylemin vahamet arz eden nitelikte olduğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere şüphelinin, kaçırılmaları ve alıkonulmalarına baştan itibaren iştirak eden kişilerden olan şüpheli, bu eylemleriyle 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu işlemiştir. Söz konusu eylemlerin, tamamen kendi ideolojisi çerçevesinde her türlü eylemi mübah görerek devletin birliğini ve egemenliğini zayıflatma maksatlı olduğu konusunda şüphe bulunmamaktadır. Eylemlerin, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalışarak kanlı ve hain silahlı terör örgütünün emellerine ulaşmasını sağlamak maksatlı olduğu, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

(AA)

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