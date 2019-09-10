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10 Eylül 2019 Salı 16:02:29 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 16:04:37

MasterChef'te kimler eleme potasında? MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te kimler eleme potasında? MasterChef'te kim elendi? sorusunun yanıtı MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Haftanın 3 günü yayınlanan MasterChef'te takımlar arası dün akşam eleme oyunu oynandı. Takımlar arası yarışı Rıfat'ın kaptanlık yaptığı mavi takım kazandı. Ancak Orhan'ın kaptan olduğu kırmızı takım eleme oyununa geçti. Peki, MasterChef'te kimler eleme girdi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

TV8 ekranlarında haftanın 3 günü yayınlanan MasterChef'te yaşananlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni sezona damga gibi vuran MasterChef'te 10 bölüm geride kaldı. Geçtiğimiz hafta elenen isim Onur oldu. Onur'un yerine sürpriz yarışmacı Orhan geldi. Takım sayılarında bir azalma olmadı. 

Dün hafta yayınlanan takımlar arası eleme oyununu Rıfat'ın kaptanlık yaptığı mavi takım kazandı. Ancak Orhan'ın kaptan olduğu kırmızı takım eleme oyununa geçti. Eleme oyununda Mustafa'nın yaptığı tabak beğenildi ve dokunulmazlığı Mustafa aldı. Kendisini elemekten kurtaran Mustafa, belirlediği bir ismi eleme potasına gönderdi. Bir diğer aday ise takım oylarıyla belirlendi. Peki, MasterChef'te kimler eleme potasında? MasterChef'te kim elendi? 

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME POTASINDA?

Kırmızı takımın dokunulmazı olan Mustafa, Nalan'nın ismini vererek eleme potasına gidecek ismi açıkladı. Takımın oylarıyla belirlediği isimlerde oybirliği oldu. Orhan ve Eda'nın isimleri çıktı. Beraberlik durumunda kaptan olan Orhan, Eda'nın ismini verdi. 

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim bugün yayınlanacak bölümde belli olacak. Bu hafta elenen isim Eda ya da Nalan olacak.

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