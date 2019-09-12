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12 Eylül 2019 Perşembe 11:06:35 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:08:59

MasterChef jürisi Danilo Şef Özel İtalyan hamuru tarifi verdi! İşte Danilo Şef'in makarna ve tart tarifi

MasterChef Türkiye'nin 11 Eylül akşamında yayınlanan son bölümünde ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları MasterClass'a geldi. MasterClass'ta Danilo Şef kendilerine Özel İtalyan hamuru tarifini verdi. Şefin verdiği tarifi yapmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, gecenin sonunda MasterClass'tan mutlu bir şekilde ayrıldı. Yarışmacılar, MasterClass'larda çok önemli ve temel bilgiler öğrenciklerini ve bütün MasterClass'lara katılmak istediklerini belirtti. Yarışmayı izleyenler Danilo Şef'in verdiği makarna ve tart tarifini araştırmaya başladı. İşte Danilo Şef'in makarna ve tart tarifi..

MasterChef jürisi Danilo Şef, Özel İtalyan hamuru tarifi verdi. MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna, makarna hamuru ile tart hamurunun nasıl açılacağını ve lezzetli bir tartın nasıl yapılacağını yarışmacılara anlattı. MasterClass eğitimine katılmayı hak kazanan mavi takım, Danilo Zanna'dan öğrendiği tarifleri yaptı.

Makarna ve rart yapmayı öğrenen yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Danilo Şef ile yarışmacılar arasında eğitici ve eğlenceli sahneler yaşandı. Her yarışmacı ile özel olarak ilgilenen Danilo Zanna, büyük ödül olarak ceketini bir yarışmacıya verdi. Türkiye'de giydiği ilk ceketini hediye olarak veren Danilo Şef, kendisi için manevi değeri büyük olan bu ceketi, en iyi tartı yapan Cemre'ye armağan etti. Arama motorlarında yoğun olarak araştırılan Danilo Şef'in makarna ve tart tarifi haberimizde yer alıyor.


DANİLO ŞEF'İN MAKARNA HAMURU TARİFİ

İlk olarak makarna hamuru tarifi verdi. Makarna hamurumunda sonra ise tart hamuru tarifini verdi. Bir porsiyon yapmak için bir tane yumurta her kişi için, ve yüz gram un gerekli olduğunu söyledi. Yumurtanın ise sadece sarısı kullanılıyor. En önemli şeyin elastik bir hamur olduğunu belirten Danilo Şef 30 yumurtadan yapılan hamurun çok elastik olması gerekiyor. Hamurun çok iyi yoğrulması gerektiğini de ifade eden Danilo yarışmacılara merdanenin nasıl kullanılması gerektiğini de öğretti. Danilo Şef, el yapımı makarnanın bol ve kaynar suyun içine atıldıktan sonra en fazla 3 dakika içinde piştiğini, 3 dakikadan fazla pişirilmemesi gerektiğini söyledi.

Danilo Şef, yapılan sosla karıştırılması hatta sotelenmesi gerektiği belirtti. Danilo Şef, makarnaya pişerken tuz atıldığını, piştikten sonra atılmadığını yarışmacılarla paylaştı.

DANİLO ŞEF'İN TART HAMURU TARİFİ

Tart hamurunun kolay olduğunu belirten Danilo Şef, tart hamurunun tereyağlı bir hamur olduğu için, hamurun ısıtılmaması gerektiği bilgisini verdi. Hazırlanan hamurun nasıl açılması gerektiğini de Danilo Şeg 11 Eylül'de yayınlanan bölümde yarışmacılara gösterdi.

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