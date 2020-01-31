Masal pişmanlığı

Soner KAN

Polisin 'Sen nasıl annesin, neden bebeği sokağa bıraktın' sorusuna karşılık 'Babasına ders vermek istedim' diyen 37 yaşındaki Eyüp, devlet korumasındaki kızını geri aldı.

Genç kadın, “Kızımın babası Celal’i sosyal medyada bir başka kadınla görünce öfkeden deliye döndüm. Ona ders vermek istedim. Ama bebeğimi kapının önüne bıraktıktan sonra pişman oldum. Geri döndüğümde polis çocuğumu götürmüştü. Çok pişmanım” dedi.

Masal bebek, annesine geri teslim edildi. Fakat, sosyal hizmet uzmanları bebeği rutin olarak kontrol edip, takibini yapacak.

