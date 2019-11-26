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26 Kasım 2019 Salı 08:07:36 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 08:08:32

Marmaris'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLAnın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle kırsal üç mahallede dere taşması sonucu ev ve iş yerleri ile tarım arazilerini su bastı. Taşan dereyu düşen bir otomobil ise mahalleli tarafından kurtarıldı. Can kaybının yaşanmadığı sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldi.

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ile birlikte etkisini gösteren yağmur, akşam saat 16.00´de kesildi. Saat 18.00´den itibaren aralıklarla sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Marmaris İlçe merkezindeki Eski Datça Yolu, Pazar Yolu ve ana caddelerde yağmur suları göletler oluşturdu. Yeni Datça Yolu´nda toprağın gevşemesi sonucu beton istinat duvarı çöktü. Saat 20.00 ile 22.00 arası şiddetini artıran sağanak nedeniyle Marmaris´e 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Değirmenyanı Mevkii ile 35 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 65 kilometre uzaklıktaki Bozburun mahallelerinde su taşkınları yaşandı. Üç kırsal mahalle de imar planı olmadığı için ıslah edilmeyen dereler taştı. 5 iş yeri, 3 evi taşan dere nedeniyle su bastı. Tarım arazileri göle döndü.
 
KARAYOLUNA YUVARLANAN KAYA PARÇALARI ULAŞIMI ETKİLEDİ
 
Marmaris-Datça ve Turunç-İçmeler Karayolu´nda düşen kaya parçaları trafiği aksattı. Karayolları ekipleri yaptıkları temizleme ile yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ilçe merkezinde ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yaptı.
 
Saat 23.00 sıralarında yağmurun etkisini yitirmesi ardından dereler çekilmeye başladı. Ev ve iş yerlerine su giren vatandaşlar temizliğini yaptı. Mobilya imalatçısı 61 yaşındaki Bahri Durgun´un dereye düşen aracı mahalle sakinlerinin arazi aracılığıyla kurtarıldı. Bahri Durgun, "Bu karanlıkta dereyi yol zannettim ve aracımla içine düştüm. Mobilya imalathanem ve evimde su taşkını olmuştu ona yetişmek için giderken bu kazayı yaşadım. 20 yıldır her sağanak yağmurda bu sorunla karşılaşıyoruz" dedi.
 
Kırsal Değirmenyanı Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Pekdüz, "Kırsal mahallerde imar planı olmadığı için dere ıslahları da yapılmıyor. İmar planı olsaydı yapılacak alt yapı çalışmasıyla dere taşmalarının önüne geçirilirdi" dedi.

MUHTAR SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
 
Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ise sosyal medya hesabından sitem dolu yorumlar yazdı. Dinç, "Bu yaşadığımız doğal bir afet. Bu afetin bizlere yaşattığı çile ağır. Son seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi´ne ve 6 yıldır tüm kamu kurum kuruluşlarına sorunlarımızı ilettik. Maalesef bir arpa boyu kadar yol alamadık. Bir arpa boyu kadar yol alamadığımız için her zaman olduğu gibi dereler taştı, denizler köpürdü. Uyarılarımızı yetkililere ilettik ama ne yazık ki dinleyen oldu" dedi.
 
Ekili alanlarda da zarara yolaçan sağanak yağmurda sel sularından kaynaklı herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.
 
24 SAATTE METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ
 
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Saat 20.00-22.00 arası 75 kilogram olarak kaydedildi" dedi.

(DHA)

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