28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22:08 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:26:57
Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD en son depremlerin listesini resmi sayfasında yayınladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
(AA)
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