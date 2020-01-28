Marmaris'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında saat 18:38'de, 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Muğla Valisi Civelek: İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

AA