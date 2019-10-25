25 Ekim 2019 Cuma 12:22:41 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 12:23:10
Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesindeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgeye parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
(AA)
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