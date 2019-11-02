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02 Kasım 2019 Cumartesi 10:15:08 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:15:59

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Perşembe günü İstanbul'a etkisi altına alan yağış dün akşam saatlerinde bölgeyi terk ederken, Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Yer yer sis ve pus görülecek bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak.Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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