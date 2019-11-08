08 Kasım 2019 Cuma 10:32:01 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 12:09:02
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
(AA)
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