06 Kasım 2019 Çarşamba 10:38:20 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:38:48
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
(AA)
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