16 Ağustos 2019 Cuma 10:44:28 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:44:54
Marmara'da sıcaklık azalıyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
(AA)
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