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12 Ekim 2019 Cumartesi 10:24:01 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:25:29

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

(AA)

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