Marmara'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(AA)