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04 Aralık 2019 Çarşamba 07:19:34 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 07:26:56

Marmara'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ile BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

İDO tarafından yapılan açıklamada "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilirken, BUDO ise "04.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

 

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