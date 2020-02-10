  • Bist 100
    118342
  • Dolar
    6,0102
  • Euro
    6,5660
  • Altın
    304,3380
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak' Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak'
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu
Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı
Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı
Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek
Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı
BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü
Hamas lideri Heniyye: Şeyh Salah'a yönelik adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz Hamas lideri Heniyye: Şeyh Salah'a yönelik adaletsiz kararı kabul etmiyor ve kınıyoruz
MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 115 hedef ateş altında MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 115 hedef ateş altında
Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
Çin'de yapılan araştırmaya göre koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir Çin'de yapılan araştırmaya göre koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptırımları Lahey ve BMGK kararlarına aykırı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptırımları Lahey ve BMGK kararlarına aykırı
Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara verildi Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara verildi
Yarın okullar tatil mi? İşte 11 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler Yarın okullar tatil mi? İşte 11 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler
İmamoğlu'ndan ikinci küfür vakası! İBB Meclisi'nde hakaretler savurdu İmamoğlu'ndan ikinci küfür vakası! İBB Meclisi'nde hakaretler savurdu
Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
İdlib'deki saldırılara ilişkin Ömer Çelik'den sert açıklama: Misliyle karşılık verilecektir İdlib'deki saldırılara ilişkin Ömer Çelik'den sert açıklama: Misliyle karşılık verilecektir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Alçaklara misliyle karşılık verdik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Alçaklara misliyle karşılık verdik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 23:00:00 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:08:02

Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu belirterek, "Bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansa katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde durdu. Kadıoğlu, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak? Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur?" dedi.

'İSTANBUL'DA FAY DENİZDEN GEÇİYOR, ŞANSLIYIZ'

Prof. Dr. Kadıoğlu, Marmara Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız. İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya'dan bile duyulacak diye bekleniyor."

'KIRMIZI ADAMLAR DEPREMZEDE OLACAK'

Prof. Dr. Kadıoğlu, deprem olduğu zaman büyük yanılgılar yaşandığını ifade ederek, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak.' İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Bir de bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım" diye konuştu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER