Marmara Bölgesi'ne haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur geliyor
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için Meteoroloji'den Maramara Bölgesi için son dakika açıklaması geldi. Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur geliyor. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.
Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.
Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7
İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Az bulutlu ve açık 19
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
- İstanbul'da S-400 meyve kokteyli satan esnaf: Hava savunma sistemi Türkiye'yi bu karışımda sağlığımızı koruyor
- Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi
- Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi
- İşte beklediğimiz duruş! Vali göçmen çocuklarla makamında oyun oynadı