11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37:16 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37:47
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
- Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı
- Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
- Biber gazı silah sayılır mı? Kadınlar ilgi gösteriyor, uzmanlar farklı görüşlere sahip
- Yürek yakan olayda yeni gelişme! Savcılık açıklama yaptı