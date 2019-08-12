Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor! Alevler evlere ulaştı

Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın halen sürüyor. Rüzgarın etkisiyle sürekli yayılan yangının yanı sıra Sahil Güvenlik Ekipleri, saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluşunca boğulma tehlikesine karşı vatandaşı uyardı.

ALEVLER YERLEŞİM BÖLGESİNE İLERLEDİ



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangının rüzgarın çok şiddetli esmesi ve yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınamadığını ifade etti. Başkan Aksoy yangına tek helikopterin müdahale etmesinin yetersiz kaldığını ve özellikle yangının etkili olduğu bölgelerde bulunan vatandaşlara ait ahırlarda çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğuna dair bilgiler aldıklarını belirtti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Aksoy yangının kontrol altına alınabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerin karadan ve havadan müdahalelerine devam ettiğini ifade etti.

Alevlerin 20 metre kadar yaklaştığı belirtilen bir otel ve bazı evler tahliye edildi. Yangına müdahale eden bir arazözün de yandığı bildirildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy, karadan müdahalenin sonuç vermediğini gönderileceği söylenen helikopteri beklediklerini kaydetti.

"BÜYÜK BİR YANGIN KESİNLİKLE HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ GEREKİYOR"



Yangına müdahale eden tek helikopterin yakıt ikmaline gitmesi nedeniyle şu sırada havadan müdahale yapılamadığını söyleyen Aksoy, şöyle devam etti;"Karadan müdahale yapıyoruz. Belediyenin bir tane arazözü yandı. Ensterasan bir rüzgar, tam kontrol altına alınıyor, rüzgar yön değiştirince yeniden alevleniyor. Bize helikopter gelecek deniliyor ama şu anda helikopter bekliyoruz. Manastır mevkiine doğru yangın ilerliyor. Yolun altındaki otele kadar alevler geldi. Çam kozalakları patladığı zaman bomba etkisi yapıyor, metrelerce ilerleyip yangının yayılmasına neden oluyor.

Helikopter müdahale etmezse yangın büyüyecek. Oteldeki müşteriler ve bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye ediliyor. Çok şiddetli bir rüzgar var. Bir anda alevin yayılması tahmin edilir bir durum değil. Tatil beldesi olduğumuzdan dolayı otellerimiz dolu durumda. Tek noktadan çıktı yangın, bir vatandaş evini temizlerken otları yakması çıktığı tahmin ediliyor. Kozalaklar patlayınca onlarca metre ileride de yangın çıkarmış. Rüzgar önce sağa doğru gidiyordu, son bir saatten bu yana tersine döndü. Yerleşim yerlerine geldi. Manastır'daki otelimiz ve 2-3 evimiz yangınla içiçe. Bu büyük bir yangın, karadan yapacak bir şeyimiz yok. Kesinlikle helikopterin müdahale etmesi gerekiyor."

(İHA)