13 Şubat 2020 Perşembe 09:20:25 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:23:09
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
Sivas'ın Divriği ilçesinde markette kalp krizi geçiren AK Parti ilçe başkanı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık (54) akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.
Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
(AA)