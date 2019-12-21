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21 Aralık 2019 Cumartesi 16:38:59 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:53:30

Mardin'de sır olay... Genç çiftten 3 gündür haber alınamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Perşembe gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Veysi (31) ve Fatıma Akbulut (27) çiftinin otomobilleri terk edilmiş halde bulundu.

Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, bir süre önce 2 çocuklarını da yanlarına alarak Kızıltepe ilçesindeki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Akbulut çifti, araçlarıyla alışveriş için çarşıya giderken, iddiaya göre bir araç tarafından takip edilmeye başlandı.

Durumu fark eden Veysi Akbulut, kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a telefonla bilgi verdi.

Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, çiftin kullandığı araç bu sabah saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Oğlu ve gelinin bulunması için gözyaşlarıyla çağrıda bulanan Mahmut Akbulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, emniyetten rica ediyorum bütün devlet imkanlarını seferber edilmesini rica ediyorum" dedi.

(DHA)

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