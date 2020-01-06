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06 Ocak 2020 Pazartesi 22:50:26 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 22:51:15

Mardin'de MİT ve jandarma ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe'de MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda bir PKK'lı terörist operasyonla yakalandı, teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan R.Z'nin yakalanması için Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mardin Bölge Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hakverdi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi R.Z. ile evde bulunan Ğ.E'yi gözaltına aldı.

Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

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