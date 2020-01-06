Mardin'de MİT ve jandarma ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan R.Z'nin yakalanması için Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mardin Bölge Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hakverdi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi R.Z. ile evde bulunan Ğ.E'yi gözaltına aldı.

Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA