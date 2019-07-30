Mardin'de ilk sıcak hava balonu havalandı

  • Bist 100
    103051
  • Dolar
    5,5766
  • Euro
    6,2183
  • Altın
    255,2930
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi
Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi Manchester United yatırımcısını üzdü, Benfica sevindirdi
'Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek' 'Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek'
Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomik güven endeksi azaldı
Dolar/TL son üç haftanın en düşük seviyesini gördü Dolar/TL son üç haftanın en düşük seviyesini gördü
İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra bir ilk İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra bir ilk
18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu 18 yaşındaki genç 1 cm ile felç olmaktan kurtuldu
Çocuklarını göremeyen baba, çaresizlikten boğazına bıçak dayadı Çocuklarını göremeyen baba, çaresizlikten boğazına bıçak dayadı
Göztepe, sol bek Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaştı Göztepe, sol bek Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaştı
Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? Lise kaydı nereden nasıl yapılır? Lise kaydı için gerekenler 2019 nelerdir? Lise kaydı nereden nasıl yapılır?
Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum Mustafa Denizli: Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum
PSG, Idrissa Gueye'yi kadrosuna kattı PSG, Idrissa Gueye'yi kadrosuna kattı
Abdülkadir Ömür, Avrupalı taraftarların da dilinde: Onun için 20 milyon Euro çok az Abdülkadir Ömür, Avrupalı taraftarların da dilinde: Onun için 20 milyon Euro çok az
YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkanı
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Cristiano Ronaldo yine baba mı oluyor? Cristiano Ronaldo yine baba mı oluyor?
Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde nostalji yaşatıyor Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde nostalji yaşatıyor
İran'dan Suudi Arabistan'a kınama! İran'dan Suudi Arabistan'a kınama!
Skandallarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler kervanına Aydın’ın Efeler Belediyesi de eklendi Skandallarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler kervanına Aydın’ın Efeler Belediyesi de eklendi
Fenerbahçe, Roma'nın 8 milyon Euro istediği Juan Jesus için 5 milyon Euro önerdi Fenerbahçe, Roma'nın 8 milyon Euro istediği Juan Jesus için 5 milyon Euro önerdi
11 yıl sonra bir ilk! Piyasalar nefesini tuttu 11 yıl sonra bir ilk! Piyasalar nefesini tuttu
Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir? Adalet Bakanlığı alım sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? Adalet Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilir?
Hadise Reynmen'in şarkısını söyledi başı belaya girdi Hadise Reynmen'in şarkısını söyledi başı belaya girdi
Fenerbahçe’de Stefan Ilsanker ve Choupo Moting sesleri Fenerbahçe’de Stefan Ilsanker ve Choupo Moting sesleri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 10:34:55 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:38:34

Mardin'de ilk sıcak hava balonu havalandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde sıcak hava balonunun ilk serbest uçuşu yapıldı.

Mardin Valiliğince "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla başlatılan proje ile hayata geçirilecek balon turizmi kapsamında, Dara Antik Kenti'nde sıcak hava balonunun ilk serbest uçuşu yapıldı.

Gün doğumunda hazırlıkların başladığı alanda balona binen Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta antik kenti gökyüzünden seyretti.

Yarından itibaren, gün doğumunda hava koşulları doğrultusunda uçuşların yapılması planlanıyor.

Uçuşun ardından açıklama yapan Vali Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını ve ilk uçuşta yer aldıklarını söyledi.

Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin silüetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettiklerini kaydeden Yaman, "Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman, bu yıl da hedeflerinin 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak olduğunu kaydetti.

"Bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak"

Turizmde belirledikleri hedeflere doğru ilerlediklerine işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etti. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Mardin'in bir dünya kenti olduğunu belirterek, turizme önemli katkısı olacağına inandığı bu etkinliğe her zaman destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

"Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz"

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas, bir yıllık zorlu bir çalışmadan sonra uçuşlara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin Valiliğinin destekleriyle bugünlere gelebildiklerini dile getiren Kafkas, "Mardin çok heyecan verici bir şehir ve gökyüzünden de bir başka güzel. Yakın zamanda Mardin'in turizm potansiyeli değişecek. Mardin'e daha farklı nitelikte turistler gelecek bu uçuşlar sayesinde. Sıcak hava balon uçuşları dünyada çok ilgi gören bir aktivite. Dolayısıyla Mardin'e çok yakıştı." diye konuştu.

Kafkas, bu aktivitenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Serbest uçuşlarımız yarından itibaren başlıyor. Sadece Dara değil, Mardin'in birçok bölgesinde uçabileceğiz. Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
CHP’li başkandan kardeşine kıyak
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
İstanbul’da dehşet anları kamerada!
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayan kesimlere böyle yanıt verdi!
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan baskısı
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
Mısır'da yoksulluk oranı yükselişte
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanıyor!
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
11 Ağustos'ta Fiorentina maçında sahada
İzmir'de FETÖ operasyonu: 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) operasyon: 30 gözaltı kararı
Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ