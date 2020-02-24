Mardin Kızıltepe'de Koronavirüs tespit edildi mi? Rahatlatan açıklama geldi...
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin Koronavirüs taşıdığı haberleri paniğe neden olmuştu. Konuyla ilgili rahatlatan açıklama geldi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, "İlimizde koronavirüs tanılı hasta olmayıp, tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." ifadelerine yer verildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde de tedavi işlemlerinin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.
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