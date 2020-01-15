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15 Ocak 2020 Çarşamba 21:25:48 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:33:41

Manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 buçuk yıl önce manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov beraat etti.

Bodrum'da 10  yıl önce, manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar duruşması 2 gün sürdü.
2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (64) ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ocak ayında yapılan duruşmada Savcı Ahmet Faruk Işık, mütalaasını açıkladı. Savcı Işık, Baş'ı, Hakan Bayer'in sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balkondan attığını öne sürdüğü mütalaasında, "Maktülün, sanık Hakan Bayer'in terastan itmesi veya sırtüstü aşağıya bırakmasıyla 6,5 metre yükseklikten yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir" dedi

SAVCI, HAKAN BAYAR İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTEMİŞTİ

Tutuksuz sanık Hakan Bayer'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep eden Savcı Işık, davada azmettirici olduğu öne sürülen baba Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer hakkında ise 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

BABA VE İKİ OĞLU İÇİN DE BERAAT

Davanın karar duruşması dün görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık avukatları Uğur Poyraz, Merve Uçanok, Mukaddes Cebeci, Emrah Güner, Mustafa Mutlu, Nihat Barutçu, Emre Düzener ile Aslı Baş'ın ailesinin avukatları Faruk Zorba, İbrahim Ataş, Fahri Safa Küpçü katıldı. İki gün süren duruşma sonrası Mahkeme, Ahmet Bayar, Volkan Bayar ve Hakan Bayar için beraat kararı verdi. Davanın bir diğer sanığı Bayar ailesinin çalışanı Murat Umirov için de beraat kararı verildi.

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