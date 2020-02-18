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18 Şubat 2020 Salı 15:07:38 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:39:46

Manisa'da yaşlı adam yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşlı bir adam arazisinden evine giderken yolda bulduğu ve içinde 3 bin TL bulunan çantayı zabıtaya teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı’nın Kurtuluş Mahallesi'nde arazisinden evine dönen Hasan Bahar (78) yolda yürürken bir çanta buldu. Çantayı açınca içinde bir miktar para olduğunu gören Bahar, çantayı Zabıta Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Bu olaydan birkaç saat önce İsmail Aka isimli vatandaşın ise Zabıta Müdürlüğüne başvurarak kayıp çanta ihbarında bulunduğu belirlendi.

Hasan Bahar (solda)

Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, bulunan para ile kayıp ihbarında bulunan para miktarının birbiriyle eşleştiği, çantanın içindeki diğer malzemelerinde örtüşmesi üzerine her iki vatandaş Zabıta Müdürlüğünde buluşturuldu. Burada yapılan görüşmede Hasan Bahar, bulduğu çantayı İsmail Aka'ya teslim etti. Bahar, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade ederken, Aka ise duyarlı davranışından dolayı Bahar'a teşekkür etti.

İHA

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