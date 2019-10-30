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30 Ekim 2019 Çarşamba 07:32:36 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 07:33:34

Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Salihli ilçesinden Köprübaşı istikametine giden Hakan Çavdar (21) yönetimindeki 45 RM 385 plakalı motosiklet, Karabük mevkisinde karşı yönden gelen Ali Avcı idaresindeki 34 PE 5479 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Ahmet Yüksel (20) yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Çavdar ile Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cipin sürücüsü Ali Avcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Köprübaşı Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

(AA)

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