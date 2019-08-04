Manisa'da minibüs otomobil ile çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir yönüne gitmekte olan Arif Karasu (45) yönetimindeki 34 GAP 84 plakalı minibüs, Çepnidere kavşağında Mehmet Karasu (50) yönetimindeki 35 EB 6429 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada araç sürücüleri ile Zeynep Karasu (31), Beritan Karasu (4) ve Yusuf Karasu (2) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA
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