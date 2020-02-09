Manisa'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.45'te meydana gelen depremin derinliği 1.4 km olarak açıklandı.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.