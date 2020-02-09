09 Şubat 2020 Pazar 22:30:39 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 22:31:11
Manisa'da korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.45'te meydana gelen depremin derinliği 1.4 km olarak açıklandı.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.
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- Manisa'da korkutan deprem!
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