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01 Mart 2020 Pazar 21:10:07 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 21:11:41

Manisa'da iğrenç olay! Tutuklandılar

Manisa'nın Kula ilçesinde, gölet kenarında, otomobillerindeki biri 12, diğeri 15 yaşında olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Seyfullah Karaaslan (34) ve amcasının oğlu Selçuk Karaaslan (37), mahkemece tutuklandı.

Otomobile doğru yaklaşan ekipler, kendilerini görünce araçtan inen Seyfullah Karaaslan ve amcasının oğlu Selçuk Karaaslan'ın tedirgin davranışlarından şüphelendi. Jandarma ekipleri, araca biraz daha yaklaşınca içinde 2 kız çocuğu olduğu fark etti. Bunun üzerine 2 kuzen gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ele geçirilen kurusıkı tabancaya da el koyuldu. Şüphelilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kız çocukları V.Ç. (12) ve Y.A. (15), kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 kız çocuğu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, gözaltındaki şüpheliler hakkında savcının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah Karaaslan ve kuzeni Selçuk Karaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

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