Manisa'da elektrik direkleri fırtınaya dayanamadı
Manisa'da çıkan fırtınada bazı elektrik direkleri devrildi. Ekipler, devrilen direklerdeki arızayı düzeltti.
Manisa'nın Yunt Dağı ve Spil Dağı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, çıkan fırtınada bazı elektrik direkleri devrildi. Bölgede, elektrik arızası meydana gelirken, onarım için elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplere, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele görevlileri de eşlik etti. Ekipler, devrilen direkleri yeniden yerleştirip, arızayı giderdi.
DHA
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