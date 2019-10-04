04 Ekim 2019 Cuma 07:35:42 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 07:36:31
Manisa'da çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı, acı haber geldi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan Tayfun Güney (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tayfun Güney ile Yücel K. (33) arasında tartışma yaşanmıştı. Yücel K, tabancayla ateş ederek, Güney'i yaralayıp kaçmış, Güney sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
(AA)
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