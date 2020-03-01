Manisa'da bir kişi, kahvehanede öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Taytan Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kahvehanede oturan Ahmet Korkmaz'ın (37) yanına gelen Ş.Y. henüz bilinmeyen nedenle Korkmaz'a silahıyla ateş etti. Başından ve ayaklarından yaralanan Ahmet Korkmaz, yaşamını yitirdi.

Olay yerinden otomobili ile kaçan şüpheli Ş.Y. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA