23 Ocak 2020 Perşembe 18:18:08 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:20:36
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, orta büyüklükteki depremde, 5 metruk bina yıkıldı ve bazı binalarda da çatlaklar oluştu.
Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de belirtildi.
Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli mahallelerinde 2 yardım çadırı kuruldu.
Kızılay'ın da bölgede temel gıda dağıtımı yaptığı bildiriliyor.
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- Manisa'da 5.4'lük depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
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