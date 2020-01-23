Manisa'da 5.4'lük depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, orta büyüklükteki depremde, 5 metruk bina yıkıldı ve bazı binalarda da çatlaklar oluştu.

Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de belirtildi.

Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli mahallelerinde 2 yardım çadırı kuruldu.

Kızılay'ın da bölgede temel gıda dağıtımı yaptığı bildiriliyor.