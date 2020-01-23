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23 Ocak 2020 Perşembe 18:18:08 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:20:36

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, orta büyüklükteki depremde, 5 metruk bina yıkıldı ve bazı binalarda da çatlaklar oluştu.

Valiliğin açıklamasında AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmalarına devam edildiği de belirtildi.

Akhisar'ın kırsal Musalar ve Selçikli mahallelerinde 2 yardım çadırı kuruldu.

Kızılay'ın da bölgede temel gıda dağıtımı yaptığı bildiriliyor.

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