Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.47'de 10 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.