04 Şubat 2020 Salı 19:56:22 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 20:08:04
Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.47'de 10 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
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