07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:51:56 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53:45
Manisa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa’nın Soma ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
(DHA)
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