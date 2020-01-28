Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

"DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR OLMADI"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ DEPREM!

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremi 4.8 olarak duyurdu. Deprem, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.