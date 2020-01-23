Manisa Akhisar'daki depremin şiddetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.7 olmak üzere 47 sarsıntı daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılardan 5'inin büyüklüğü 4 şiddetinin üzerinde yer alırken kısa aralıklarla meydana gelen bazıları şiddetli sarsıntılar nedeniyle vatandaşların tedirginliği devam ediyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Bu arada Akhisar ilçe merkezinde bir oto aksesuar iş yerine ait güvenlik kamerası deprem anının şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinin alarmının çalmasıyla başlayan görüntülerde, deprem sırasında raflarda bulunan malzemeler yaklaşık 20 saniye süren deprem boyunca büyük bir gürültüyle yere düşmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ



Meydana gelen depremle ilgili Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 4 vatandaşın hafif yaralandığı, 5 metruk binanın da yıkıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "22.01.2020 tarihinde saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımızda hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle ilçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar ilçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir."